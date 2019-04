La stagione di padel entra nel vivo con le nuove racchette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' sempre più padel mania. Veloce, accessibile, divertente. Arriva dal Sudamerica e sta spopolando anche in Italia, dove i tesserati continuano a crescere. Già partite le stagioni di serie A (le fasi finali si disputeranno al Foro italico durante gli Intenazionali di tennis) e serie B, a breve partiranno anche quelle di serie C e serie D. Campione d'Italia in carica è il circolo canottieri Aniene. Il momento giusto per scegliere la giusta attrezzatura. Alphapadel, l’azienda italiana leader nella produzione di racchette e accessori per il padel, ha presento la sua nuova collezione per il 2019. Undici modelli, completamenti rinnovati nelle forme, nei materiali e nel design.Tra le novità salienti la Cork, che presenta la novità di avere un sottile strato di 2 mm di sughero tra la gomma ed il piatto in carbonio. La Serie X , sia nella versione maschile Red che in quella femminile Purple, continua la sua evoluzione, presentando quest’anno una fine sabbiatura del piatto con l’obiettivo di aumentare il grip sulla palla. poi c'è la neonata Neutron, una racchetta per giocatori avanzati, con forma a diamante, potente pur mantenendo un ottimo controllo.