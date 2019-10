A Roma il 4 ottobre la prima mondiale di Opera on Ice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Questo show trasmette un’atmosfera ed un’energia uniche: è uno dei migliori al mondo. Sto preparando con molto impegno i brani che interpreterò, in modo particolare per il "Brindisi" in apertura con tutto il cast che dedicheremo al grande Maestro Zeffirelli e dove sono sicuro mi emozionerò e spero di far emozionare con me tutto il pubblico.” Sono le parole di, quattro volte Campione Olimpico, star della prima mondiale di Opera on Ice, in programma venerdì 4 e sabato 5 ottobre nello storico scenario del Foro Italico di Roma.direttore artistico dello show, ha pensato ad un’apertura kolossal: in pista scenderà tutto il cast per un tributo al grande Maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso. Il Presidente della celebre Sartoria Tirelli, il Sig. Dino Trappetti, ha accolto l'invito di fornire i preziosi costumi per celebrare e ricordare il grande Maestro che verranno indossati dai pattinatori per interpretare il Brindisi della Traviata di Verdi ed altri pezzi durante lo show. Il tutto sarà coordinato dalla costumista teatrale Lorena Marin che ha seguito Opera on Ice fin dalla sua prima edizione nel 2011. Il cast riunito per l’occasione è da brividi non solo per gli appassionati del pattinaggio, ma anche per il grande pubblico che ama virtuosismo e spettacolo. Oltre ad Evgeni Plushenko, si esibiranno la Campionessa del Mondo e star giapponese Miki Ando, la coppia di danza campione del Mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, quest’anno anche in veste di coreografi; i campioni italiani Nicole Della Monica e Matteo Guarise; la spettacolare coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers. Confermata anche la presenza delle giovani promesse del pattinaggio italiano, Lucrezia Beccari di IceLab (Bergamo) e Gabriele Frangipani della Young Goose Academy (Egna).“Opera on Ice” è uno spettacolo nel ghiaccio, unico nel suo genere, che unisce la musica allo sport, alla danza e all’arte nelle più belle location storiche in Italia e nel mondo. ALCUNI NUMERI La pista ha dimensioni imponenti di quasi 800 metri quadri. 35.000 i litri d'acqua utilizzati, equivalenti a circa 1.600.000 cubetti di ghiaccio.: campione russo, star e icona del pattinaggio mondiale, unico atleta nella storia del pattinaggio ad aver vinto quattro medaglie Olimpiche in tutte le sue quattro apparizioni, tre volte campione mondiale e sette volte campione europeo.campionessa e star giapponese, prima atleta nella storia del pattinaggio ad aver atterrato un salto quadruplo. Due volte medaglia d’oro e una medaglia di bronzo ai Mondiali. “È un vero piacere per me essere nel cast di Opera on Ice, era uno dei miei sogni e finalmente riesco a realizzarlo. L’Italia è la mia seconda casa, qui ho disputato la mia prima Olimpiade a Torino nel 2006. Non vedo l’ora di pattinare a Roma e unire le mie emozioni con quelle del pubblico presente.”coppia di danza punta di diamante della nazionale italiana, Campioni del Mondo a Saitama 2014, vincitori di cinque medaglie europee e sette volte Campioni Italiani. Nicole Della Monica e Matteo Guarise: coppia di artistico di punta della Nazionale italiana, campioni italiani dal 2016 e detentori del miglior risultato italiano di sempre ai Mondiali. “Un evento come Opera on Ice a Roma, il primo dopo l’importante assegnazione delle Olimpiadi 2026 all’Italia, sarà un ottimo punto di partenza per diffondere questo meraviglioso sport e arte.”coppia di adagio professionista di enorme impatto ed energia, dal 2013 insieme prendono parte ai più famosi spettacoli sul ghiaccio a livello mondiale. “Opera on Ice è uno degli show più belli al mondo: campioni internazionali di alto livello, location magnifiche, costumi meravigliosi, coro e orchestra dal vivo contribuiscono a renderlo speciale.”squadra di pattinaggio sincronizzato rappresentante della “Nazionale Azzurra”, campionesse italiane senza interruzioni dal 1995, hanno partecipato ad “Opera on Ice” fin dalla prima edizione del 2011. “Dalla prima edizione nel 2011 le emozioni sono sempre più intense. Ogni anno ciò che si prova nel pattinare per Opera on Ice è unico. Da questa nuova edizione ci aspettiamo suggestività, eleganza e armonia.”