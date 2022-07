Open Championship, Hovland e Rory al comando. Molinari rimonta, benissimo Celli

ST. ANDREWS (Scozia) – E’ il giorno del Champion Of The Year, come viene definito senza alcun imbarazzo il vincitore dell’Open Championship, più, semplicemente The Open. Quella che si chiude oggi sull’Old Course è l’edizione numero 150 di una storia cominciata nel 1860, su un percorso che ha visto rotolare le prima palline più di sei secoli fa. Su questi fairway, su questi green, davanti a ogni palazzo o casa o strada o pietra di questa città, si respira la storia del golf. L’arrivo della buca 18 non è una cartolina elaborata al computer, ma quanto di più vero sia dato di vedere ai nostri occhi.

Chi sarà, dunque, il campione dell’anno? Rory McIllroy o Victor Hovland, entrambi in testa a -16? O qualcuno che arriva dalle loro spalle come Cameron Young e Cameron Smith, staccati di 4 colpi? E siccome siamo a St. Andrews e non sappiamo se il vento deciderà di entrare in scena, perché non dare una chance anche a Kim e Scheffler che hanno uno score di -11? Una cosa è certa: sarà una battaglia bellissima, come da tradizione dell’Open Championship. Rory McIlroy cerca la seconda Claret Jug dopo quella del 2014, Victor Hovland, giocatore giovane e in grande ascesa, punta al suo primo major. Oggi si ritroveranno di nuovo insieme nell’ultima partenza. Per vincere serviranno doti tecniche fuori dal comune e nervi saldi. La posta in palio è altissima, così come la cifra che spetterà al vincitore, un assegno da 2 milioni e mezzo di dollari.

Nello sport, come nella vita, serve sempre lottare per un obiettivo. La terza giornata nel ha consegnati due ai giocatori azzurri rimasti in gara. Cominciamo dal più giovane. Filippo Celli sta vivendo l’esperienza più bella della sua vita, eppure gestisce le emozioni con una calma e una fiducia nei propri mezzi difficilmente riscontrabili in un ragazzo di soli 21 anni. Oggi non ha ripetuto l’exploit del secondo giro (-5), ma è andato comunque sotto par (71). , precisa. E non è un alibi. Prendiamo la buca 14, un par 5. Il secondo colpo è partito dritto alla bandiera, ha dato addirittura l’impressione di poter finire in buca per un clamoroso albatros (3 colpi sotto il par) e invece la palla è scivolata oltre il green, finendo in uno dei famigerati bunker dell’Old Course. Il bogey finale è il frutto di un abile salvataggio e dunque bisogna collocarlo nella colonna delle cose positive. E poi la 17: con il secondo colpo che finisce a ridosso del muretto. Un ferro sette a correre e si è tolto dagli impacci. Ancora un bogey, certo, ma senza il suo sangue freddo poteva finire molto peggio. E ora? Parlavamo di obiettivi. Il ragazzo romano, cresciuto all’Olgiata e seguito sul campo da una numerosa e entusiasta claque italiana, ne ha uno enorme: vincere la Silver Medal, il premio che spetta al miglior amateur in campo, che ti permette di entrare in un prestigioso albo d’oro e di essere applaudito alla cerimonia di premiazione al fianco del Champions Of The Year. Un’esperienza vissuta da un solo altro italiano, Matteo Manassero, 13° nel 2009. Il taglio lo hanno superato in quattro, ma grazie al suo -4 totale (che vale la 35ma posizione), gli altri 3 se li è lasciati alle spalle: Brown è indietro di 3 colpi, Jarvis di 4 e Bairstow addirittura di 11. Obiettivo alla portata,dunque. ma siccome Celli non è uno che si accontenta, eccolo alzare l’asticella, altrimenti non si diverte.