Open Championship al Royal Liverpool di Hoylake, ottima partenza di Guido Migliozzi

Ottima partenza di Guido Migliozzi nel 151° Open Championship, quarto e ultimo major stagionale di golf, che sta andando in scena al Royal Liverpool di Hoylake. L’azzurro ha chiuso il primo giro con il punteggio di 69 (-2), piazzandosi all’12° posto. La sua carta è stata esente da bogey, due birdie (alla 4 e alla 5) e tutti par, a testimonianza di un gioco solido, su un campo che ha messo in difficoltà tanti big. Se l’obiettivo resta ancora un posto nella squadra di Ryder Cup per fine settembre al Marco Simone, i segnali attuali sono confortanti, dopo una stagione tribolata. Ora però bisogna confermarsi. Meno brillante la prova di Francesco Molinari cha ha chiuso in 73 colpi (+2), comunque in discreta posizione (65°) in vista di un auspicabile taglio. Sarebbe già un buon obiettivo per un campione che da tempo sembra essersi smarrito, dopo aver vissuto stagioni esaltanti sotto ogni latitudine. Lui è l’unico italiano ad aver vinto un major, proprio l’Open Championship, a Carnoustie, in un indimenticabile 2018: da qualche parte il dna del vincente esiste ancora. Bisogna solo che lo ritiri fuori.

Al comando, a -5, c’è un trio composto dall’inglese Tommy Fleetwood, dall’argentino Emiliano Grillo e dal sorprendente dilettante sudafricano Christo Lamprecht, che si è guadagnato un posto nel field grazie alla vittoria nel British amateur. Lui sta già vivendo un sogno, difficile dire se riuscirà a mantenere certi livelli di gioco e, di conseguenza, posizioni di vertice. Di sicuro è il più accreditato candidato per la Silver Medal, il premio che spetta al dilettante meglio piazzato in classifica, e che nel suo albo d’oro ha già iscritti i nomi di Matteo Manassero (2009) e del romano Filippo Celli (2022).

Tutte le attenzioni, ovviamente, erano rivolte a Rory McIlroy, numero due al mondo, che insegue il suo quinto major dal 2014. L’ultimo lo aveva vinto proprio su questo campo. Il fuoriclasse nordirlandese ha chiuso in par (71 colpi, 3 birdie e 3 bogey), in 32ma posizione, ma, per uno come lui 5 colpi di distacco dopo un solo giro non rappresentano certo un ostacolo insormontabile. E, a proposito di ostacoli, rientra di diritto nei colpi da antologia il quarto alla buca 18. Col secondo era finito in uno dei diabolici bunker che circondano il green. Impossibile uscire con la palla sotto la sponda altissima. Inevitabile rimanerci dentro, in posizione ancora più complicata. Ma il contorsionista McIlroy non rinuncia a tentare la cosa più difficile: la gamba sinistra piegata all’indietro fuori dal bunker, il corpo tutto in avanti e la pallina che si impenna quel tanto che basta per superare la ripida parete e scivolare in green per un par da applausi che rimarrà a lungo negli occhi e nella memoria.

Giornata difficile lo spagnolo Jon Rham.

Per lui qualche imprecisione, ma soprattutto tanta sfortuna. Il +3 lo tiene per il momento in 90ma posizione. Buona la prima invece per il numero uno del mondo Scottie Scheffler: 19° a -1. Da dimenticare - e mette un po’ di tristezza - la giornata negativa di un campione del calibro di Justin Thomas, penultimo con un pesantissimo +11, sul quale pesa come un macigno il 9 al par 5 della 18 per colpa soprattutto di quei diabolici bunker che, invece, McIlroy ha saputo domare. Nel golf nulla è scontato. Mai.

Oggi seconda giornata. Prime partenze alla 7:35 italiane.