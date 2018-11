Al nastro di partenza della “Maratonina Città di Fiumicino” (ex Half Marathon) oltre 2.350 runner appartenenti a società i cui atleti gareggiano a livello nazionale. Il tradizionale appuntamento podistico, organizzato dall’Asd Isola Sacra, si è articolato in una mezza-maratona di oltre 21 chilometri e una 10 chilometri non competitiva. La 10 km è stata vinta da Pietro Leone (Atletica Villa Guglielmi) in 34:12 e alle spalle sono arrivati Giampiero Atanasi (LBM Sport) e quindi Franco Carriero (Atletica Villa Guglielmi). Una bella doppietta per la società Atletica Villa Guglielmi di Fiumicino che ha portato sul podio due atleti. Elisabetta Beltrame è risultata la prima donna della 10 km. La mezza-maratona è invece stata vinta da Amaniel Freedom (LBM Sport) con 1:09:02 seguito a ruota da Francesco Tescione (Podistica Aprila). In campo femminile vince Pamela Gabrielli (Calcaterra Sport) con 1:23:34 e alla sue spalle è arrivata Roberta Boggiatto (Bancari Romani). «Stanchi ma molto soddisfatti per il successo ottenuto dalla maratonina – precisa il presidente della società Isola Sacra, Angela Palmieri – che ha richiamato a Fiumicino tanti appassionati della corsa. Colgo l’occasione per ringraziare quanti hanno collaborato per la riuscita di questo evento. E’ stata una piacevole giornata all’insegna dello sport».



