Mondiali di Lotta, Chamizo a caccia del pass Olimpico

Domani scattano i Mondiali di Lotta e l'italo-cubano Frank Chamizo Marquez cerca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per farcela serve un piazzamento tra i primi 5 atleti della categoria, ma sicuramente questo non basterà all'azzurro che, come suo solito, punta alla medaglia d'oro Mondiale a Nur Sultan (Astana).Nel 2015 Chamizo si era laureato campione del Mondo nei 65Kg, traguardo poi ripetuto nel 2017 nei 70 Kg e questa volta tenterà un impresa storica cercando di imporsi anche nei 74Kg. A livello continentale è il primo lottatore in Europa che detiene tre titoli Europei in tre categorie diverse, record che tenterà di raggiungere domani anche a livello Mondiale. Domani dalle ore 7 inizieranno le fasi di qualificazione, mentre le semifinali dalle ore 12.45 (orario Italiano)Chamizo esordirà contro lo Svizzero Marc Dietsche. L'eventuale finalissima si svolgerà sabato a partire dalle ore 14 italiane e andrà in onda su Rai Sport.