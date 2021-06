Domenica 27 Giugno 2021, 07:30

La Farfalla si libera in volo verso il Giappone. La storia agonistica della ginnasta più forte d’Italia potrà avere un lieto fine, perché l’immarcescibile Vanessa Ferrari parteciperà ai prossimi Giochi olimpici di Tokyo. La trentenne ginnasta bresciana ha battuto la più giovane collega Lara Mori nello spareggio interno al corpo libero nella tappa di coppa del mondo di Doha, concludendo un capolavoro cominciato due anni fa, quando comunicò di voler dare l’assalto al podio olimpico al tappeto, la sua specialità preferita. Più forte dell’età, degli infortuni, del Covid e dei regolamenti assurdi, la Ferrari celebrerà in terra nipponica la quarta partecipazione a cinque cerchi, siglando il nuovo record per la ginnastica italiana, superando il precedente primato già da lei detenuto insieme a Miranda Cicognani e Monica Bergamelli.

GIRO DEL MONDO

Ha dovuto fare il giro del mondo, esibendosi sulle pedane di Cottbus, Melbourne, Baku e Doha, sorbendosi quarantene e isolamenti, ma alla fine ce l’ha fatta. Era un derby tricolore, tra una lombarda e una toscana. Ha vinto la prima, che tra un mese potrà scrivere l’ennesimo capitolo di racconto senza epilogo. A Pechino 2008 non aveva ancora 18 anni, ma aveva già l’oro iridato al collo. A fermarla fu un infortunio al piede, che non le consentì di esprimersi al massimo. A Londra 2012 e a Rio 2016 il responso del corpo libero a cinque cerchi le attribuì il piazzamento peggiore, quel quarto posto dal sapore di fiele. Contro di lei ci furono regole cervellotiche – un pari merito non giudicato tale – che si tradussero in lacrime e rimpianti. Una ginnasta qualsiasi avrebbe mollato, lei invece è andata avanti. Ma la sfortuna ha continuato a perseguirla, con la rottura del tendine d’Achille durante i Mondiali di Montreal 2017. La sua carriera sembrava al capolinea ma Super Vany si è messa in testa l’impossibile: qualificarsi per Tokyo. C’è riuscita al termine di un percorso che la pandemia ha allungato di un anno. Durante il lockdown primaverile del 2020 ha continuato ad allenarsi da casa, postando sui Social video per aiutare la gente normale a tenersi in forma.

PIÙ FORTE DEL COVID

A marzo di quest’anno si è beccata il Covid, ma neanche la febbre a 38 e la nausea l’hanno fermata. Anzi per stupire tutti si è cimentata pure negli altri tre attrezzi, dimostrando di essere pronta per trave, parallele asimmetriche e volteggio. «Ci ho creduto, ho lavorato senza sosta e finalmente ho staccato il pass per Tokyo. All’inizio del cammino avevo promesso che avrei fatto sognare e dico solo che il grande sogno continua, andrò lì per scrivere un’altra pagina di storia», ha spiegato la Ferrari, complimentandosi anche con la compagna: «Lara ha combattuto fino alla fine, apprezzo molto questa sua dote e penso sia un’atleta grandiosa oltre che un’amica». Toccherà ora al ct Enrico Casella, secondo padre per Vanessa, decidere se schierarla solo come individualista, oppure se inserirla nel quartetto per la prova a squadre. In quest’ultimo caso si liberebbe un posto al corpo libero e di conseguenza volerebbe nel Paese del sol levante anche Lara Mori, che esordirebbe così nel contesto più elevato. È certo quindi le ginnaste azzurre saranno cinque, mentre il totale degli italiani qualificati si attesta ora a quota 346. Per svelare il destino di Vanessa occorrerà aspettare qualche giorno, ma non gli Assoluti di Napoli del 10 e 11 luglio, perché il Coni metterà fretta a Casella. Quel che è certo è che o con la squadra o solo al corpo libero la Ferrari andrà in Giappone per giocarsi le medaglie. Al tappeto solo Simone Biles sembra di un altro pianeta, per le altre due medaglie i giochi sono aperti.