Olimpiadi, l'irresistibile dichiarazione d'amore di Michela Moioli e Sofia Goggia per la candidatura di Milano-Cortina - Video

Ultimo aggiornamento: 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le campionesse olimpiche, 24 anni, medaglia d'oro nello snowboard cross ai Giochi di Pyeongchang 2018, e, 28 anni, oro nella discesa libera agli stessi giochi e vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera l'anno scorso, hanno fatto a Losanna un'appassionante e travolgente dichiarazione d'amore per la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali del 2026. Spigliate, perfette nell'inglese, accattivanti e simpatiche. Impossibile non innamorarsi del loro manifesto per i Giochi, per lo sport, per l'impegno, per la vita, per la giovinezza allegra e saggia allo stesso tempo:. Una meraviglia. E tutti hanno riconosciuto alle due campionesse un ruolo importante nella conquista degli ultimi voti per vincere l'aggiudicazione dei Giochi. Brave.(p.r.b.)