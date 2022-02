Non è riuscito nell'impresa Yuri Confortola, chiudendo la finale A dei 1500m di short track maschile al decimo posto. L'atleta italiano era stato ripescato prima nei quarti di finale e poi in semifinale dopo essere caduto - mentre era secondo - a causa del contatto con il canadese Charles Hamelin. La finale si è disputata eccezionalmente con dieci finalisti: a vincere l'oro è stata la Corea del Sud con Hwang, argento al Canada con Dubiois, terzo posto e bronzo per il russo Elistratov.