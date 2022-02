Lo sciatore giamaicano ultimo alle Olimpiadi: «Ora datemi una birra»

Lunedì 14 Febbraio 2022, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Benjamin Alexander ha realizzato il suo sogno e poco importa quale sia il risultato ottenuto. Il giamaicano è stato infatti il primo atleta dell'isola centro-americana a disputare una gara di sci alpino alle Olimpiadi invernali. Lo sciatore, che in realtà nella vita fa il dj e ha studiato ingegneria in Inghilterra, è diventato fin da subito uno dei personaggi indiscussi di questa edizione dei Giochi, catturando l'attenzione di tutti con la sua particolare carriera agonistica. Ha imparato a indossare un paio di sci soltanto nel 2015, riuscendo a qualificarsi in maniera rocambolesca per Pechino 2022 arrivando settimo nello slalom gigante ai Campionati Nazionali di Sci in Liechtenstein. Giunto ultimo in entrambe le manche di discesa libera, a più di un minuto di distacco dalla medaglia d'oro, ha così commentato - con un grande sorriso stampato sul volto - questa esperienza: «È stata una delle cose più difficili della mia vita. Per me l’importante era arrivare al traguardo, alcuni dei migliori non ci sono riusciti. Volevo solo divertirmi e terminare la gara senza infortuni. La mia prima gara è stata appena due anni fa ed era perciò impossibile confrontarmi con questi ragazzi che fanno ciò da 20 anni. Spero di poter rappresentare un esempio per tutti i bambini che sognano di partecipare un giorno alle Olimpiadi e per tutti quelli che credono di non farcela. Adesso però ho un po’ di male alle gambe, datemi una birra».