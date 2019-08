Sabelli: «Colloquio positivo con Malagò, a breve il nuovo contratto di servizio»

"Mercoledì pomeriggio ho avuto un breve incontro, molto positivo, con Malagò. Visto che non ci sono più temi di mezzo, il CdA di Sport e Salute mi ha dato il mandato per firmare il nuovo contratto di servizio e a questo punto penso che la stessa cosa avverrà venerdì nella riunione della Giunta del Coni". Il presidente e ad di Sport e Salute, Rocco Sabelli, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare già venerdì alla definizione con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, del nuovo accordo che stabilirà il perimetro e i rapporti futuri dei due enti. "Ritengo che si possa e si debba chiudere domani - ha dichiarato Sabelli all'Adnkronos - perché il tempo che abbiamo a disposizione non è molto e c'è anche un tema di sostenibilità economica collegato alle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio".



Sabelli cerca di spegnere le polemiche dopo la convulsa giornata di incontri al Coni da cui è emerso uno scontro tra il presidente Malagò da una parte e le grandi federazioni e il Governo dall'altra. "Mercoledì c'è stato questo primo incontro molto proficuo con le federazioni e gli enti di promozione sportiva cui ha partecipato anche il governo con i sottosegretari Giorgetti e Valente. Le federazioni - ha spiegato il numero uno di Sport e Salute - mi hanno chiesto la disponibilità per un dialogo e un confronto più diretto e intenso anche sulla tematica legata all'utilizzo delle risorse pubbliche. Una disponibilità che ovviamente ho offerto, ci siamo riservati di trovare una forma efficiente a questo dialogo, perché le federazioni e gli organismi interessati sono tanti". E sulle possibili ripercussioni per le Olimpiadi 2026 assegnate a Milano e Cortina, con Malagò che aveva dichiarato di aver parlato con il presidente del Cio Thomas Bach per esprimere le sue preoccupazioni, Sabelli ha precisato che "questo è un tema che riguarda il cosiddetto 'collegato sport' (alla legge di bilancio, ndr) di cui Sport e Salute si occuperà quando sarà definito. È una questione che non ha nulla a che fare con il contratto di servizio e non interferisce con questo tema".

© RIPRODUZIONE RISERVATA