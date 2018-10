Olimpiadi giovanili: Casadei oro per l'Italia nel salto a ostacoli

Nuova medaglia d'oro dell'Italia in apertura della settima giornata di gare ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires. Giacomo Casadei, in sella a Darna Z, ha vinto il jump off di salto ostacoli davanti al cavaliere degli Emirati Arabi, Almarzooqi e a quello dell'Honduras Espinosa. L'Italia al momento conta nel medagliere 12 ori (di cui cinque vinti in team internazionali), nove argenti (due in team internazionali) e nove bronzi. Quando mancano cinque giorni alla conclusione dei Giochi, la delegazione azzurra ha già superato l'edizione di Nanchino 2014 in cui gli atleti italiani collezionarono otto ori, 10 argenti e 9 bronzi.

