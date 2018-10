Olimpiadi giovanili, oltre 200mila persone alla cerimonia d'apertura

Oltre 200mila persone hanno assistito nella notte italiana alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. L'evento, il primo di sempre nella storia olimpica fuori dallo stadio, è andato in scena intorno all'obelisco dell'Avenida 9 de Julio. Uno show costato circa dieci milioni di dollari e impreziosito dalle performance della celebre compagnia di teatro acrobatico contemporaneo 'Fuerza Brutà. Ospiti d'eccezione i 12 baby calciatori thailandesi sopravvissuti in una grotta per 17 giorni senza cibo né acqua. La delegazione dell'Italia, guidata dall'alfiere Davide Di Veroli, ha sfilato intorno alle 20.30 locali dopo Israele e prima della Giamaica, applaudita dal presidente del Coni, Giovanni Malagò e dal segretario generale Carlo Mornati. L'attrice e cantante argentina Angela Torres ha intonato l'inno nazionale, mentre una donna è scesa in verticale lungo l'obelisco portando con sé la bandiera 'albicelestè. «A tutti gli atleti do il benvenuto e saluto il pubblico che ha partecipato a questa cerimonia storica e inclusiva. Speriamo che questi Giochi rendano il paese più forte e capace di fare gioco di squadra, offrendo tante opportunità di lavoro», ha detto il presidente argentino Mauricio Macri. Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha lanciato i Giochi con un discorso rivolto ai giovani atleti e con una menzione speciale per i baby calciatori thailandesi: «La determinazione e i valori di un atleta aiutano tutti gli aspetti della vita, ricordiamo l'esempio del valente gruppo thailandese rimasto chiuso in una grotta. Questi valori li hanno dimostrati». A far calare il sipario sulla cerimonia i tradizionali fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno l'Avenida 9 de Julio.