Olimpiadi giovanili, Kaddari argento nei 200 metri e Torretti bronzo nella ritmica

Gran finale per l'atletica italiana alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires. La 17enne azzurra Dalia Kaddari sfreccia in una volata da medaglia d'argento sui 200 metri, con il crono di 23''45 fatto registrare in gara 2 che le vale anche il nuovo primato nazionale under 18 (demolito il 23''62 realizzato quest'anno da Chiara Gherardi). La sprinter sarda ha chiuso con un complessivo 47''69, alle spalle dell'islandese Bjarnadottir (47''02) e davanti alla brasiliana Nonato Lima (47''87). Italia protagonista a Buenos Aires anche con Talisa Torretti, che conquista il bronzo nell'all-around individuale di ginnastica ritmica con 64.650 punti dietro alla russa Trubnikova (69.400) e all'ucraina Pohranychna (65.100). L'Italia al momento conta nel medagliere 15 ori (di cui 5 vinti in team internazionali), 11 argenti (2 in team internazionali) e 12 bronzi, numeri che le consentono di realizzare il nuovo record di medaglie vinte nelle tre edizioni delle Olimpiadi Giovanili fino ad oggi disputate. Quando mancano due giorni alla conclusione dei Giochi, infatti, la delegazione azzurra ha già superato l'edizione di Nanchino 2014 in cui gli atleti italiani collezionarono 8 ori, 10 argenti e 9 bronzi.

