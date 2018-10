Buenos Aires 2018, Alessia Nobilio d'argento nel golf

Ai Giochi Olimpici giovanili Alessia Nobilio conquista la medaglia d'argento. A Buenos Aires l'azzurra, nella gara individuale femminile, è stata costretta ad arrendersi solo al grande exploit dell'australiana Kim Grace, nuova campionessa olimpica con 211 (+1). In Argentina l'atleta milanese ha chiuso in 2/a posizione dopo un play-off a 3 per l'argento - con l'austriaca Emma Spitz (3/a) e la filippina Yuka Saso (4/a) - vinto dalla Nobilio grazie a un birdie alla prima buca di spareggio. Grande prova per l'atleta italiana, conclusa in 214 (+4). Tra i migliori prospetti del golf azzurro, la player meneghina si conferma su grandi livelli e conquista l'argento olimpico a livello giovanile. Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA