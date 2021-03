Occhipinti e Taddeucci, primo sprint sui 5 chilometri a Riccione

Cento vasche ciascuno e il primo titolo tricolore primaverile del 2021 per il romano Alessio Occhipinti e per la fiorentina Ginevra Taddeucci a Riccione. La manifestazione, che mercoledì entra nel vivo del nuoto azzurro ed olimpico, ha avuto un prologo oggi con le gare dei 5 chilometri, nuoto di fondo più che in acque libere giacché il titolo indoor sì’assegna ovviamente in piscina. Olimpica, cioè da 50 metri, da cui le cento vasche.

BIS DA CAMPIONI

Alessio, che ha compiuto 25 anni tre giorni fa ed ha ben festeggiato la coincidenza, e Ginevra, avevano già vinto il titolo nel 2019, anno nel quale il nuotatore romano era poi riuscito a guadagnare la medaglia di bronzo mondiale nella lunga distanza dei 25 chilometri in Corea del Sud- Per Occhpinti il tempo vincente di 52:22.40 e la ripetizione esatta di quel podio 2019, con secondo Marcello Guidi e terzo Andrea Manzi. Ginevra ha preceduto in 56:10.53 Veroncia Santoni e Barbara Pozzobon. La gara dei 5 chilometri non è nel programma olimpico, nel quale il nuoto di fondo prevede solo la 10 chilometri. L’Italia ha giù qualificati per Tokyo Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo e Rachele Bruni che non hanno partecipato alla prova “breve” di oggi.



Ultimo aggiornamento: 22:30

