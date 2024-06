Ippica, Allegri perde le Oaks d'Italia di "corto muso": la cavalla dell'allenatore solo seconda

Sun Never Sets, la cavalla di Massimiliano Allegri, è arrivata seconda nelle Oaks d’Italia disputate oggi a San Siro. Ha perso in fotografia, che sembra quasi la vendetta storica del corto muso teorizzato dall’ex allenatore della Juventus, in attesa di nomina altrove in vista della prossima stagione.

La cavalla di Allegri solo seconda

Ha vinto, tutt’altro che favorita, la cavalla Tomiko, che si poteva giocare a 40 contro 1.