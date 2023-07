Sabato 15 Luglio 2023, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 17:41

Bill May, da piccolo (adesso ha 44 anni), come tanti bambini, e dovrebbero essere tutti per questioni di salute e di prevenzione di tragedie, veniva accompagnato dalla mamma in piscina. Erano a Syracuse, città americana dello stato di New York che deve il suo nome alla passione classica ed alle conoscenze geografiche e letterarie del suo fondatore John Wilkinson. Costui, in realtà, voleva chiamarla Corinto, ma gli fecero notare che già ce n’era una. Allora si ricordò di aver letto un poema sulla città siciliana di Siracusa, “dove l’acqua dolce e l’acqua salata si mescolano” e siccome questo accadeva anche dalle sue parti, dirottò la scelta sul nome di Siracusa.

A Bill (William Robert all’anagrafe) il nuoto piaceva: sognava di diventare un campione. Quel che non gli piaceva era stare seduto sugli spalti per ore dopo la sua lezione, ad aspettare che finisse la sua la sorella Courtney, che praticava il nuoto sincronizzato: la mamma, che lavorava, mica poteva andare su e giù tutti i pomeriggi tra casa, ufficio e piscina, due viaggi a figlio. “Ma che faccio io?” piagnucolava Bill. “Beh, prova il nuoto sincronizzato anche tu, così non ti annoi”, gli dissero.

Provò, gli piacque, ne fece una ragione di vita. Però c’era un ma: il nuoto sincronizzato era riservato alle femmine. Non si dette per vinto, che anzi gli sembrava una ragione di più: scardinare una discriminazione, di quelle che vanno a mano contraria, perché di solito sono le donne (erano…) a non poter fare cose da maschi.

Così si armò di mascara e paillettes, di gel ed eyeliner e continuò a volteggiare nell’acqua, bullizzato e irriso ma sicuro del fatto suo. “Mi chiedono come si sente un ragazzo che fa nuoto sincronizzato; rispondo: ma non chiedete a una ragazza come si sente lei?” disse una volta. Lo sosteneva l’allenatore: “Se alleno ragazzi e ragazze? Non lo so: io alleno atleti”.

Se ne andò in California, luogo più “liberal” e dove poteva allenarsi di più di quell’ora e mezza che gli veniva concessa a Syracuse tre volte a settimana: se vuoi salire al top, devi faticare. Adesso si allenava quattro ore e mezza al giorno, tutti i giorni tranne la domenica che era dedicata alla messa nella chiesa dei Mormoni ed a divorare germogli e cioccolatini guardando ininterrottamente video di nuoto sincronizzato.

Fu così che divenne il migliore negli States: alle gare nazionali vinceva lui, a quelle internazionali non era ammesso, vade retro, maschio. Fu eletto nuotatore dell’anno nel 2003, guardò i regolamenti olimpici e da nessuna parte stava scritto che alle Olimpiadi nella sua disciplina potessero andare solo femmine. Chiese di partecipare. Ma ancora la “gender equality” era solo un’espressione linguistica, c’era il femminismo anche sportivo, però non il contrario. Non si sapeva neppure come definirlo: sirenetto? Ridicolo; sincronetto? Altrettanto.

Insomma che andasse pure ad Atene 2004, ma solo da spettatore, al massimo da tecnico.

Andò e annunciò il ritiro: passò allo spettacolo acquatico del Cirque du Soleil che non era male come guadagno: 100 dollari a sera. Però il tarlo rimase. Così quando finalmente il nuoto sincronizzato cambiò nome e anche regole e il maschio fu ammesso Bill, che aveva 36 anni, tornò a gareggiare. E vinse, ai mondiali di Kazan 2015, il primo oro aperto anche agli uomini.

Però, mondiali sì ma Olimpiadi no. E allora arrivederci e grazie. Bill a quarant’anni decise che non valeva più la pena. Ma adesso che per Parigi 2024 è stato dato il placet all’ingresso di uno o due maschi nella competizione a squadre, rieccolo. E’ a Fukuoka, ai mondiali in corso, dove cercherà con la squadra la prima mossa verso il traguardo che nutriva da piccolo sugli spalti della piscina di Syracuse: l’oro olimpico, che è il sogno di ogni atleta, in ogni sport, in ogni luogo.