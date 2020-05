Paltrinieri cambia allenatore: «In vista di Tokyo voglio specializzarmi nel fondo»

Gregorio Paltrinieri cambia allenatore e passa da Stefano Morini a Fabrizio Antonelli. La scelta nasce dal fatto che l'olimpionico dei 1500 stile libero di Rio a Tokyo vuole puntare, oltre che al bis in vasca, al podio, se non all'oro, anche della 10 km in mare aperto e quindi ha scelto un tecnico particolarmente adatto a questo tipo di nuoto. «Sento la necessità di confrontarmi con un tecnico che sia maggiormente specializzato nel nuoto di fondo - spiega Paltrinieri -, disciplina che amo da quando sono ragazzino e in cui credo fortemente. Pertanto ho individuato insieme allo staff tecnico-dirigenziale della federazione Fabrizio Antonelli». La base di allenamento di Paltrinieri resterà Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA