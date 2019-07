De Rose, il volo da trenta metri non centra la medaglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Circo delle Nuvole è appena volato giù dalla torre metallica, un’impalcatura alta 30 metri nel cuore della Chosun University a Gwangju, che i carpentieri già s’arrampicano a sbullonarla. Qualcuno ancora si tuffa per allenamento. Alessandro De Rose no: il prossimo tuffo suo sarà quello nel matrimonio con l’allenatrice Nicole Belsasso, il 19 settembre. “Coefficiente di difficoltà? Dieci virgola” scherza lui che da tuffatore s’aggira intorno al 5 quanto a difficoltà, ma da maschio tende a prendere e prendersi in giro nel rapporto di coppia, specie se ad ascoltarlo sono altri uomini. Però arriva lei… e subito il discorso si fa differente. “No, no: coefficiente basso”.“QUASI” QUARTOAlessandro che era stato terzo al mondiale di Budapest, qui è quinto, assai prossimo, meno di due punti, al quarto, il ceko Navratil che ogni tanto si tuffa con il mantello di Superman, almeno nel circuito professionistico. 378.90 i punti di De Rose, 380.80 quelli del ceko. Il podio è lontano: Gary Hunt, inglese, oro, è a 442,80, Lobue, statunitense, argento, a 433.65, Paredes, messicano, bronzo, 430.15. “Quarto potevo arrivare, terzo no”. E poi aggiunge un “per ora”. Gli sembra che Paredes sia alla portata: “Fa gli stessi tuffi miei: questa volta li ha fatti meglio lui”.SEMPRE QUINTODe Rose era quinto dopo i primi due tuffi e tale è rimasto anche dopo il terzo che è quello che taglia il campo dei concorrenti riducendolo a 12 finalisti, come si direbbe in caso di tuffi “normali”.Perché questi dalla grandi altezze del tutto “normali” non sono: per farli in condizioni naturali bisogna scovare qualche scogliera, qualche canyon, qualche castello antico con fossato profondo; per farli dalle torri metalliche che consentono ogni scenario bisogna prima salire 134 gradini (un quarto di quelli che servono per scalare il Cupolone di San Pietro, senza l’aiuto dell’ascensore e obbligati a farli anche in discesa), almeno così era qui a Gwangju. Molti l’hanno fatto per il brivido di guardare il mondo dall’alto, ma sono tornati con i piedi sulla terra dallo stesso lato. Lassù è salito pure Massimiliano Rosolino, ma anche lui è sceso dalle scale. Con il tuffo ci vorrebbero meno di tre secondi a 90 all’ora.CHI ALTRO?Nicole Belsasso sta cercando tuffatori ben disposti: dice che donne non se ne trovano ancora, in Italia, pure se il gentil sesso si tuffa da 7 metri meno dell’uomo; qualche ragazzo avventuroso come il suo Alessandro c’è. Alessandro ha avuto una vita tormentata, un passato da cameriere e animatore ai parchi acquatici, una vita raccontata in vari tatuaggio che invadono la sua pelle, ma ora, man mano che si libera dei fantasmi, si libera anche dei disegni. “Fa male, è molto più doloroso cancellarli e che farseli fare”: avviso ai tatuandi che non pensano a un futuro pentimento, d’amore e no.Se ne va da Chsoun University sottobraccio a Nicole, biondina dall’aria fragile che però, come dice lui, “tiene la capa tosta” e lei lo “accusa” di essere “troppo insistente”. Se ne va senza medaglia mondiale, ancora senza la possibilità di prenderne una olimpica, ma giorno verrà… Il drone della tv lascia il posto agli uccelli (pochi) e le zanzare (troppe) di Gwangju.Dice Lobue: "Il rischio di un errore? bh, quello c'è; ma è più rischioso andare ogni giorno in ufficio". E spicca il volo.P.M.