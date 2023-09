Nuoto, cinquina di medaglie per l'Italia nell'ultimo giorno dei Mondiali juniores

L’Italia va oltre il 10 in medaglie ai mondiali juniores di nuoto che si sono chiusi oggi a Netanya, in Israele: con le cinque dell’ultima sessione, l’argento di Ballarati nella gara regina dei 100 stile libero e quello della staffetta mista maschile e il bronzo di Christian Bacico nei 200 dorso (c’era anche la sua bracciata nell’argento della staffetta), di Alessandro Ragaini nei 200 farfalla e della staffetta mista femminile, gli azzurrini sono arrivati a un totale di 12. Manca l’oro, ma ai mondiali la concorrenza è spietata con gli Stati Uniti e l’Australia in prima linea, cui si aggiungono Canada, Cina e Giappone per non parlare dei più piccoli che stanno crescendo e globalizzano sempre più i podi del nuoto. Gli azzurrini sono stati spesso i primi degli europei, continente che sempre più arretra nei ranking, e sono stati spesso al quarto posto, la famigerata medaglia di legno, giacché davanti erano gli extraeuropei.

Il pokerissimo di medaglie all’ultimo piatto lo ha sfoderato Lorenzo Ballarati; il 16enne di Civitavecchia, che ha un sogno familiare e gentile, farsi vedere da nonno Ezio mentre gareggia al Sette Colli al Foro Italico, ha nuotato i 100 stile in 49.05, suo primato personale.

Nulla ha potuto contro le bracciate dell’americano Maximus Wilkinson che ha conquistato una medaglia al giorno e che viene indicato come “Phelps del futuro”. E’ anche alto quanto Pehlps, 1,93. Il nuoto, per lui, è un affare di famiglia: la mamma Jennifer partecipò ai trials olimpici prima di partire militare per l’Iraq nel 2003. Maximus è del 2007 e alterna l’allenamento pesante (“sogna una vita da incursore” ha detto la mamma che era paracadutista) ai soggiorni in Alaska, dove pratica caccia, pesca e snowboard. Ha vinto a Netanya nuotando in 48.45, unico sotto i 49, mentre al terzo posto si è piazzato l’australiano Sommerville che ha lasciato giù dal podio il compagno di società di Ballarati, Davide Passafaro che con il suo 49.42, primato personale, è finito ai piedi del podio.

Novella Calligaris da record, a 68 anni attraversa a nuoto lo Stretto di Messina

Però Davide, il calabrese di Roma, c’è salito come quarto frazionista della 4x100 mista. Bacico ha aperto la staffetta con un dorso da 54.29, Christian Mantegazza ha seguito con una rana da 1:01.87, il romano Daniele Momoni con una farfalla da 53.27, e Passafaro ha chiuso nello stile libero in 48.57, per un totale di 3:38.00 lontano dal 3:35.98 degli americani che avevano in quarta frazione il sullodato Wlliamson, ma bene avanti a Cina, Giappone e Australia. C’è da dire della medaglia di Alessandro Ragaini, la sua terza personale a Netanya. Il 16enne marchigiano era stato d’argento nei 200 e nei 400 stile libero, per il giorno finale si è riservato la sorpresa dei 200 farfalla, stile che non è nel suo palinsesto abituale. Si è preso il bronzo nuotando al suo primato personale, che adesso è di 1:57.79. Vicino, al quarto posto, Andrea Camozzi, il ragazzo del lago di Como, figlio d’arte sportiva (il papà era lo sciatore Ivano, olimpico ai tempi di Tomba la Bomba) che con 1:57.92 ha ugualmente fatto il record personale.

La quinta medaglia del giorno è venuta nell’ultima gara dei mondialini, la staffetta 4x100 mista femminile. Erano in acqua la dorsista Giada Gorlier, 1:01.59, la ranista sarda Francesca Zucca, 1:07,35, che poco prima era stata sesta nei 200 stesso stile, scendendo per la prima volta sotto il 2:30, (2:28.86), la farfallista Paola Borelli, 59.57 e la stile liberista Sara Curtis, 54.83. Anche la Curtis aveva addosso un’altra gara del giorno, i 50 stile libero, nei quali si è classificata quarta con 25.15. Davanti a lei l’australiana Wunsch (da tenere d’occhio nel nuoto che verrà), l’americana Olasewere e l’altra australiana Casey: Sara prima europea. Il totale delle medaglie ha portato l’Italia del tecnico Marco Menchinelli al terzo posto nella classifica per nazioni, dietro Usa e Australia; gli azzurrini hanno migliorato 26 primati personali, le medaglie sono venute tutte in specialità olimpiche, le 12 ragazze hanno raggiunto tutte almeno una finale individuale, risultato che i ragazzi hanno ottenuto in 13 su 15.