Mondiali, l'ungherese Milak infrange il muro di 1:51 nei 200 farfalla

Un giovane ungherese, Kristof Milak, classe 2000, ha abbattuto il muro di 1:51 nei 200 farfalla, impresa che non era riuscita neppure a Michael Phelps, il cui record del mondo, giudicato straordinario, era di 1:51.51. Nella supergara s’è fatto notare anche Federico Burdisso, giovane italiano che ha ottenuto il quarto posto ed il nuovo primato nazionale, che già gli apparteneva: 1:54.39, venticinque centesimi meno del precedente che era già suo.Quanto agli altri azzurri nel giorno più d’oro con l’uno-due iniziale di Greg e Fede, c’è la squalifica di Scozzoli (era quinto) nei 50 rana che Adam Peaty vince in 26.05; nelle semifinali arrivano noni entrambi e dunque prima riserva Alessandro Miressi nei 100 stile, 48.36, con Caeleb Dressel primo con 47.35, e Ilaria Cusinato nei 200 farfalla.Caeleb Dressel con gli Stati Uniti in non grande forma ha perso la staffetta mista mista, vinta dagli australiani in grande forma: gli otto ori svaniscono.P.M.