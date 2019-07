La quattordicenne Pilato entra nella storia: è argento mondiale nei 50 rana

La quattordicenne Benedetta Pilato entra nella storia del nuoto italiano e mondiale: a soli 14 anni conquista l'argento nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto di Gwangju. E’ la seconda più giovane ai campionati mondiali di nuoto, ma a Benedetta Pilato non è bastato prendersi il nuovo record italiano, peraltro già suo, in batteria con quel 29’98 che rappresenta la prima volta azzurra sotto il muro dei trenta secondi. Nella gara di finale è arrivata alle spalle della primatista mondiale Lilly King, che l'ha abbracciata all'arrivo quando Benedetta è scoppiata in lacrime per il grande risultato ottenuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA