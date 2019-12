Simona Quadarella non tradisce: agli Europei in vasca corta di Glasgow l'azzurra ha vinto l'oro negli 800 stile libero con il crono di 8’10″30, precedendo l’ungherese Kesely (8’11″77). Terza una strepitosa Caramignoli (8’12″36) per la doppietta azzurra Oro-Bronzo. Ultimo aggiornamento: 20:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA