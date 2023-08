Nuoto, Europei U23 a Dublino: oro per Cerasuolo nei 50 rana, argento per Anita Bottazzo

Riparte a rana il nuoto azzurro, in vasca a Dublino dove si sono appena aperti gli Europei Under 23, una gara novità tanto per intasare ulteriormente il già traboccante (e stressante per gli atleti) calendario internazionale, aperta anche a nuotatori di altri continenti.

Riparte a rana con Simone Cerasuolo, che vince l’oro, e con Anita Bottazzo, che si prende l’argento, entrambi nei 50 metri dello stile più tecnico e faticoso in piscina. Simone, ventenne romagnolo, chiude la sua gara in 26.94, unico sotto i 27 nella finale a 10; Anita, ventenne trevigiana, tocca in 30.53 (in batteria aveva nuotato in 30.08), preceduta dall’irlandese Mona McSharry, 30.37. Entrambi gli azzurri appartengono allo “stagno” della premiata ditta Cesare Casella-Fabio Scozzoli.

E arriva anche un bronzo da un altro “reduce” di Fukuoka mondiale: Luca De Tullio, il barese di Roma, finisce terzo in 14:54.31, suo primato personale, nei 1500 che l’irlandese Wiffen chiude (14:35.79) a tre secondi dal record europeo di Paltrinieri, 14:32.80.