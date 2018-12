Nuoto, domani Paltrinieri in finale nei 1500

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attesa è finita per Gregorio Paltrinieri, spettatore fin qui ai mondiali in vasca corta di Hangzhou in Cina, stamattina in gara nei "suoi" 1500 e subito con il passi per la finale di domani all'ora di pranzo in Italia. Il campione di tutto, Olimpiadi, Mondiali ed Europei è terzo nella sua serie (dietro Romanchuck e il francese Joly) e quarto totale, ma gli sta bene il suo 14.28:97, un tempo di controllo, piuttosto a schiuma frenata.«E’ abbastanza buono per le batterie e le sensazioni sono positive. Avevo visto che in tre erano andati sotto 14.30 e non volevo rischiare. Romanchuck ha fatto un tempo che non nuoto da tre anni, ma domani sarà un’altra gara».Romanchuck, che qualche anno fa fu di stanza a Ostia, crescendo a carbonara e “copiando” Greg, ha nuotato martellando l'acqua in 14.21:50, tutte le vasche sotto i 28 secondi e miglior tempo dell’anno.Peccato per Domenico Acerenza: per 7 decimi perde l’ingresso fra i “magnifici otto”, decimo pure polverizzando di 7 secondi il proprio personale.Quella di Greg è la seconda gara del palinsesto di domani, l'ultima è la 4x100 mista donne e la conclusione della spedizione azzurra, se l'Italia domattina entrasse in finale, potrebbe portare la firma di Federica Pellegrini.