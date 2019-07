Quanto sei bella Roma quando nuoti: i campioni, i circoli e i centri federali dietro le medaglie

Ultimo aggiornamento: 13:04

Il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, che è anche deputato, è entrato ieri nell’aula di Montecitorio. Il presidente di turno dell’assemblea, l’onorevole Rosato, del Partito Democratico, ha interrotto la seduta, con fare poco protocollare ma sentito, e ha ringraziato il collega di Forza Italia per i risultati dello sport azzurro ai mondiali di Gwangju. L’applauso della Camera è stato trasversale, maggioranza e opposizione indifferentemente.L’altro ieri, all’arrivo dei nuotatori all’aeroporto di Fiumicino, l’applauso era stato ugualmente trasversale: per chi magari era rimasto “vittima” di un qualche ritardo, un momento di sollievo. Non c’era Federica Pellegrini, andata a Tokyo per la Coppa del Mondo e per un assaggio al volo dell’aria olimpica che verrà nel 2020; Gregorio Paltrinieri era “in transito” diretto a casa sua, a Carpi. Ma c’erano, festeggiatissime, Simona Quadarella, la “Ledecky de noantri”, che ha ribadito «ora so che non è imbattibile» e Benedetta Pilato, l’adolescente di Taranto divenuta la “cocca” della squadra e degli sportivi italiani per quell’argento a 14 anni. Ora si riposa, in attesa del mondale juniores a Budapest che sarà anche sede degli Europei 2020 e dei mondiali 2025. Quell’anno la Pilato potrà forse godersi anche i Giochi del Mediterraneo nella “sua” Taranto, se la città pugliese vincesse l’assegnazione. Tutto questo per dire che non c’è nulla che affratelli i “Fratelli d’Italia” come lo sport: opposti politicamente in aula, ma anche élite e popolo. Specie quando, com’è spesso il caso dello sport, l’Italia risulta vincente e dunque finisca ai primi posti delle classifiche mondiali, evento che nella maggioranza dei settori e delle graduatorie si verifica di rado. Lo sport è il contrario; all’interno dello sport, poi, il nuoto, da qualche tempo, ha preso la pole position. Ed essendo lo sport praticato da tutti i bambini.Roma, poi, ha avuto la sorte di ospitare i mondiali del 2009, quella «settimana più bella della mia vita» come l’ha definita Federica Pellegrini che con Roma ha un legame speciale: non per niente è l’atleta di punta dell’Aniene, il circolo di punta della capitale. Roma 2009 è poi la prova di quanto i grandi eventi sportivi significhino per una città; al di là delle polemiche sulla gestione degli stessi, c’è da dire che, sportivamente, Roma 2009 ha lasciato una legacy, un lascito, di quelli che ormai sono una obbligazione per il Comitato Internazionale Olimpico quando assegna una manifestazione. Di qui il rimpianto per quel che poteva essere e non è stato, Roma 2024. Il lascito è legato a certi circoli romani che si sono rifatti il look e hanno potuto mettere su impianti che fanno il successo degli sport acquatici. L’Aquaniene è il più noto di questi: lì si allenano, fra gli altri, ragazze come Simona Quadarella e Margherita Panziera, che quando riuscirà (e ci riuscirà) a vincere l’ansia che spesso la attanaglia, potrà raggiungere risultati ancora più grandi, anche se nella sua specialità è saltata fuori una ragazzina americana, la diciassettenne Regan Smith, fenomenale. C’è poi, romano del quartiere Aurelio, Alessio Occhipinti, bronzo nella gara più faticosa di tutte, cinque ore d’acqua, 25 chilometri di mare.Uno dei segreti del nuovo nuoto sono i centri federali, eredità appunto del 2009. Sono quello di Ostia e quello di Pietralata. A Ostia si allenano gli atleti del fondo in piscina, che è sfociato in mare, come Gregorio Paltrinieri e Mimmo Acerenza, o certezze della vasca, come Gabriele Detti e Marco De Tullio (altro ragazzo di Puglia). A Pietralata danzano sull’acqua le ragazze del nuoto sincronizzato e il ragazzo che ha rivoluzionato questo sport. E’ tutta romana la coppia di medaglie Minisini-Flamini. Ora, magari un’altra romana prenderà il posto di Manila, che vuol diventare mamma. Roma, che quando nuota è bella come quando è sera nella canzone, è pronta.