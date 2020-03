Nuoto, gli atleti americani alla federazione: «I Giochi vanno rinviati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Stati Uniti del nuoto vanno in corto circuito...olimpico. Dopo che in mattinata, la presidente della Federnuoto a stelle e strisce Suzanne Lyons aveva difeso la scelta del Cio di non prendere decisioni precipitose sull'eventuale rinvio del Giochi di Tokyo, nel pomeriggio americano i campioni della vasca statunitensi - olimpici e paralimpici - hanno scritto alla Usopc - la federazione, per l'appunto - chiedendo di appoggiare il rinvio delle Olimpiadi in Giappone, al via il 24 luglio. Non è la prima federazione a muoversi in tal senso, sia negli States sia nel mondo, ma certo il suo peso specifico è molto elevato. Basti pensare che ai Giochi di Rio ha ottenuto 33 podi, occupando il settimo posto virtuale del medagliere.LEGGI ANCHE--> Coronavirus, rinviati gli Europei di Budapest: possibile recupero dal 17 al 30 agosto «Tutti i nuotatori hanno sperimentato difficoltà inimmaginabili a pochi mesi dalle Olimpiadi - scrive Usa Swimming -, una situazione che mette a rischio la regolarità delle competizioni. Gli atleti sono sottoposti a tremende pressioni, stress e ansia e la loro salute mentale e il benessere devono essere tra le massime priorità».