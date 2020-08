Assoluti open di fondo, Paltrinieri vince la 10 km

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se tra un anno andasse come la “simulTokyo”…, dopo le vittorie negli 800 e 1500 stile libero dei campionati italiani di nuoto al Foro Italico (la seconda con record europeo) ha trionfato anche nella 10 chilometri di fondo oggi nelle acque di Piombino, La gara, campionato italiano anch’essa, era calendarizzata a simulazione del palinsesto olimpico che aspetta Greg l’anno prossimo nelle capitale giapponese.Paltrinieri ha dominato la concorrenza. Subito grandi ritmi e già alla boa degli 800 davanti, con il suo compagno di allenamento Mimmo Acerenza, che lo ha seguito nella nuova vita (cambio di allenatore: ora è Fabrizio Antonelli, e cambio di prospettiva in una alternanza piscina-acque aperte= e con Mario Sanzullo, che come Greg è l’italiano qualificato per Rokyo, che lo hanno seguito. I francesi Joly e Olivieri, quest’ultimo bronzo olimpico a Rio e vicecampione mondiale a Gwangju, si sono messi anche loro in cima al gruppo.A poco più di un chilometro dalla fine Greg si è ritrovato con Mimmo e Olivier, ha allungato ancora e chiuso in solitudine in 1h52:09,3 staccando di 14 secondi il francese, con Acerenza terzo, l’inglese Pardoe quarto e Mario Sanzullo quinto.“Sono contento di questo test: stavamo simulando le Olimpiadi e mi sono sentito bene fin dai primi giri e sciolto nel finale. Il lavoro va nella direzione giusta” ha detto Greg che ha provato l’avvicinamento alle gare con la discesa all’ultimo momento dall’allenamento in altura: era la prima volta che provava questo approccio. “E per la prima volta mi sono sentito bene in una gara di fondo: ho potuto gestirla come volevo, sono proprio soddisfatto”.Per il tecnico Fabrizio Antonelli una doppia soddisfazione: oltre che la gara maschile con Paltrinieri ed Acerenza terzo, ha piazzato nella gara femminile agli identici posti Arianna Bridi, vincitrice, e Rachele Bruni, che difenderà a Tokyo ò’argento di Rio. Arianna, che perse la qualificazione olimpica a Gwangju ai mondiali e che non ha più possibilità di ottenerla per via di un regolamento cervellotico, si è presa così una piccola rivincita.Per il Greg “new look” restano altre due gare prima delle vacanze: la 2,5 chilometri domani a Piombino, sempre al circolo velico Baratti, e la 5 chilometri venerdì a Marina di Grosseto.