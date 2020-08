Assoluti open di fondo, Paltrinieri conquista gara e titolo italiano dei 5 km

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’asso pigliatutto si chiamaha vinto gara e titolo sui 5 chilometri nel nuoto di fondo, campionato disputato questa mattina a Marina di Grosseto, nelle acque dove mosse le prime strambate un altro oro olimpico, la velista Alessandra Sensini.ha conquistato così il quinto tiolo italiano in sette giorni, mettendo insieme i due di piscina al “Sette Colli”, negli 800 e nei 1500 metri, e questo triplete in mare, i 10 chilometri gara olimpica, e i 2,5 a Piombino e ora questo gran finaleGran finale anche perché questa volta Greg ha vinto per distacco: ha chiuso la sua ultima fatica di stagione in 57;46.0 precedendo di 33.8 Mario Sanzullo, l’altro azzurro che, come Paltrinieri, si è qualificato per i Giochi di Tokyo.La gara femminile è stata vinta con un magnifico rush da Aurora Ponselé, 1h00:03.6, che ha preceduto di 9 decimo di secondo Rachele Bruni, quarta Arianna Bridi, preceduta dalla francese Cassignol dal nome adatto: si chiama Océane.