Nuoto artistico, Pelati e Vernice conquistano la medaglia d'argneto nel misto libero

Ancora un podio per il nuoto artistico azzurro a Belgrado: Minisini ha fatto scuola, e dopo il bronzo di ieri che lo ha lasciato deluso, oggi nl duo misto un altro ragazzo italiano, Filippo Pelati, in coppia con Flaminia Vernice ha conquistato la medaglia d’argento chiudendo l’esibizione nel duo misto libero con 188.6250 punti contro i 189.7938 della coppia spagnola con Gonzalez Boneu, l’uomo che aveva vinto il solo, e la Garcia.

Flaminia Vernice si era precedentemente piazzata, in coppia con Sara Rizea quarta nel duo libero femminile vinto dalle gemelle olandesi De Boruwer.

