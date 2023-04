Atletica, il pesista Nick Ponzio annuncia il ritiro (con polemica) sui social: «Non è stata una mia decisione»

Un fulmine a ciel sereno in casa atletica azzurra. Nick Ponzio, pesista della Nazionale italiana con un personale di 21.83 metri, ha annunciato su Instagram il ritiro dall’attività agonistica. L’atleta nativo di San Diego (California, Stati Uniti), quarto agli Europei di Monaco 2022, ha scritto un messaggio criptico e misterioso, nel quale dichiara di essere stato “costretto a ritirarmi contro la mia volontà. Mi spingono fuori dallo sport, ora non posso dire di più”.

Il suo post inizia così:«Beh, le voci sono vere. Mi dispiace informare tutti che, a malincuore, mi ritirerò forzatamente dall'atletica leggera a tempo indeterminato. Domani (oggi) alle Drake Relays sarà molto probabilmente l'ultima gara della mia carriera. Non è una mia decisione, né quello che voglio fare, ma è fuori dal mio controllo».

E aggiunge: «Farò un video per spiegare tutto nella sua interezza in modo che tutti possano capire molto presto, quando tutto sarà ufficiale. Gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili per me sotto molti punti di vista, e ciò si è manifestato senza dubbio nelle mie performance e nella mia vita di tutti i giorni. Ho perso molto di ciò che un tempo mi rendeva completo e appagato, e finora è stato davvero l'anno più basso della mia vita. È terribile quello che le autorità hanno deciso di fare agli atleti con le nuove regole che hanno stabilito per punire gli atleti per reati minori, chiudendo un occhio sulle circostanze attenuanti e sulle suppliche. Purtroppo non importa più quello che voglio o cerco di fare, e a loro non importa più. Sembra che preferiscano vedere lo sport morire, bandendo i giovani talenti, piuttosto che vederlo fiorire».

La conclusione: «Vorrei poter continuare a essere "l'uomo di spettacolo" per tutti voi, e farvi divertire guardando il nostro amato sport con il sorriso sulle labbra, ma in questo momento chi ha il controllo dice che non può essere così. Grazie a tutti per tutto. Spero che tutti voi abbiate apprezzato ciò che ho offerto, per il breve tempo in cui mi è stata data l'opportunità di farlo». Nei prossimi giorni, scopriremo in un video il perché di questo clamoroso ritiro.