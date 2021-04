Nibali cade in allenamento: frattura del radio. Giro d'Italia a rischio

Vincenzo Nibali potrebbe non prendere parte al prossimo Giro d'Italia. Il corridore della Trek-Segafredo è infatti caduto oggi mentre era in allenamento in bicicletta a Lugano, in Svizzera, dove vive. L'azzurro ha battuto fortemente la mano destra e ha riportato la frattura del radio, che rende necessaria un'operazione chirurgica.

La partecipazione di Vincenzo Nibali al prossimo Giro d'Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio da Torino, è quindi a forte rischio. Nibali si sottoporrà domani all'intervento chirurgico, e solo nelle ore seguenti l'operazione sarà possibile decidere se il vincitore di due Giri d'Italia, un Tour de France e una Vuelta possa prendere parte alla corsa rosa.

I am struggling to find the words to describe the huge sorrow I feel. But this is the verdict I have to accept.⁰Tomorrow I'll have surgery and then I'll start the difficult path to try to be at the start of the Giro. This is the goal and I will do the impossible to hit it 💪🦈 pic.twitter.com/d3NUMpAF1H

— Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) April 14, 2021