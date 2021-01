Kai Jones è un vispo ragazzino di 14 anni ma da diversi anni è ormai una leggenda dello sci alpinismo. Le sue imprese mentre si lancia dalle montagne mozzafiato di Jackson Hole nel Wyoming, superando a velocità supersonica ostacoli, rocce, gettandosi da picchi innevati e impossibili, lanciandosi nel vuoto con voli acrobatici, saltando e atterrando come un uccellino tra nuvole di neve appena caduta.

Il video che sta girando sul web è impressionante e lo ha consacrato nella storia dello sci.

Kai ha raccontato che la prima volta che ha indossato un paio di sci aveva due anni e da allora non ha mai smesso di sciare. «Mi diverte, mi fa sentire bene». La famiglia originaria di Jackson Hole lo segue con filosofia. Kai va a scuola e poi, finito di fare i compiti, si allena, come tutti i suoi coetanei. Con tenacia prova e riprova voli sempre più complicati fino a rasentare la legge della gravità, sembrando a volte quasi sospeso in aria mentre si lancia dalle vette. Il suo ultimo video ha fatto il giro del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA