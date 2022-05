Padel, Lebron e Galan sono Re di Roma: Navarro-Di Nenno ko in tre set

Da stasera, i nomi di Martin Juan Lebron e Alejandro Galan sono scritti per sempre nella storia del padel mondiale: l'argentino e lo spagnolo hanno trionfato alla prima edizione del Major Premier Padel di Roma, in una Grand Stand ricolma di gente che ha inondato di affetto i due, capaci in finale di piegare in rimonta (4-6, 7-5, 6-4) i campioni alla scorsa tappa del circuito (disputatasi a Doha, in Qatar), ossia Martin Di Nenno e Fernando 'Paquito' Navarro.

Galan, troppi errori

Sugli spalti, una signora sventola uno striscione eloquente: 'Paquito suona la pala', riferito all'esultanza dell'asso di Siviglia, che dopo vittorie importanti è solito mimare un suonatore di chitarra con la sua fedele racchetta. Non solo quella signora, ma la maggioranza del pubblico è inizialmente dalla parte di Navarro e Di Nenno. La prima metà del primo set è giocata sul filo dell'equilibrio: nessun break, arrivati al 4-3, Paquito sbaglia prima un rovescio e poi uno smash che rimettono in gara gli avversari. Ma non è la migliore giornata per Ale Galan: il campione madrileno, 26 anni, oggi forza troppo spesso la giocata, scegliendo sempre la soluzione più difficile e regalando punti su punti ai rivali. Lebron prova a mettere una pezza sugli errori del compagno, e regala brividi come una smorzata delicatissima, tuttavia invana: il primo set va a Navarro-Di Nenno, con un controsmash in salto del primo in salto, mentre Galan riempie di pugni rabbiosi la sedia.

Nervi tesi nel secondo set

Quando Alejandro recupera energie allacciandosi le scarpe, il pubblico lo subissa di fischi, mentre Juan reagisce con aria strafottente. Non sono amici, lui e 'Paquito': troppo forti, troppo ambiziosi per apprezzarsi fuori dal campo. Due game pari, la difesa costante di Di Nenno a volte lascia qualche buco ed eccoci al 4-4, con Galan che esulta sfrenato a favore di telecamera e spalti. Si può dire che il duo iberico vinca il set quando raggiunge il 5-5, visto che negli ultimi due game sia Navarro che 'El Rengo' peccano in lucidità. Si va al terzo parziale, quello decisivo, che si apre con una magia di Galan, un recupero smorzato fuori dal campo che va venire giù l'impianto. Mentre il sole tramonta la passione aumenta a dismisura, un Lebron infervorato aumenta i giri del motore: 5 game a 4, traguardo molto vicino. Ci pensa Galan, cresciuto tantissimo durante il match, a mettere la firma sul match e sulla coppa con uno smash.