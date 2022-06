Nasce a Roma il Centro Internazionale 'Sport e Diritti Umani Daniele Nardi' dedicato al grande alpinista

Daniele Nardi sarebbe stato orgoglioso di ciò che è ufficialmente nato oggi a Roma, nella splendida cornice di Villa Brasini-FISIONET. E’ infatti in onore del grande alpinista nativo di Sezze, scomparso sul Nanga Parbat nel 2019 dopo aver scalato ben cinque ‘ottomila’ senza l’ausilio dell’ossigeno, che è stato inaugurato il “Centro Internazionale Sport e Diritti Umani Daniele Nardi”. Tramite questa struttura, European Sport Academy (Bruxelles) e IRC UniFUNVIC Brasile-Europa daranno il via a un progetto di ricerca per la prevenzione degli infortuni muscolari indiretti nello sport. L’obiettivo è migliorare la performance atletica degli atleti e garantire loro la più ampia longevità sportiva.

Un aiuto per atleti in difficoltà economiche

Non solo: per tutti gli sportivi con basso reddito (tesserati nelle federazioni del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico) le attività terapeutiche svolte da un’equipe medica specializzata avranno tariffe calmierate, se non addirittura gratuite. Così avrebbe voluto Daniele Nardi, che al figlioletto Mattia ripeteva sempre: “Non fermarti, non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone migliori che facciano sì che la Pace sia una realtà e non soltanto un’idea”. Proprio la famiglia dell’alpinista intende permettere agli atleti che si trovano in situazioni di difficoltà economiche di proseguire la propria carriera sportiva, dato che considerano lo sport "come il più importante motore di inclusione sociale", soprattutto in riferimento alle discipline sportive paralimpiche. "Sono felicissima dell'iniziativa, sto percependo quanto il pensiero di Daniele stia andando avanti nonostante la sua assenza - afferma emozionata la moglie all'inaugurazione - Mio marito pensava che lo sport dovesse essere qualcosa per tutti, quindi anche per chi non poteva permetterselo a causa di problemi fisici".