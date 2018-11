Nasce EA7 Sportour, la montagna diventa spettacolo

Nasce «EA7 Emporio Armani Sportour Winter Edition». Il nuovo evento, organizzato da Rcs Sport in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e Radio 105, toccherà nel prossimo inverno alcune delle località di montagna più rinomate, dalle Alpi alle Dolomiti, con attività legate allo sport e allo spettacolo. Saranno sei le tappe in agenda: Sestriere (14-16 dicembre), Courmayeur (11-13 gennaio), Bormio (18-20 gennaio), Corvara (25-27 gennaio), Ponte di Legno (8-10 febbraio) e la finale nel territorio di Rasun-Anterselva (15-17 febbraio). Tra le tante attività in programma per gli appassionati sono il we glow, la discesa collettiva in notturna sulle piste da sci, lo ski style preskige, la sessione di allenamento per il perfezionamento della tecnica, lo skiathlon, che unisce lo sci d'alpinismo, la discesa e il tiro a segno del biathlon, le ciaspolate, lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio e neve con la possibilità di provare le fat bike, e il Giro di pista, la discesa da gigante non convenzionale attraverso 21 porte, tutte ispirate alle tappe del prossimo Giro d'Italia.

