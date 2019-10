Presentata a Napoli la tappa italiana dell'International Swimming League

È stata presentata oggi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, la tappa italiana dell'International Swimming League. Il nuovo circuito mondiale di nuoto, dopo la prima tappa di Indianapolis, sbarca a Napoli e tra sabato 12 ottobre e domenica 13, alla piscina Felice Scandone, vedrà sfidarsi in gare di velocità i migliori nuotatori internazionali. È quanto si legge in una nota. I quattro team che si confonteranno in questa tappa sono: Aqua Centurions di Federica Pellegrini, Cali Condors di Caeleb Dressel, Energy Standard di Chad Le Clos e DC Trident di Cody Miller. A fare gli onori di casa durante la conferenza stampa di presentazione della tappa di Napoli è stato il sindaco Luigi de Magistris: «Ringrazio Konstantin Grigorishin con cui s'è istaurato subito un feeling speciale. Ci ha portato l'emozione sportiva e la grande opportunità d'attrarre nuovi investimenti per il riscatto della nostra città, oltre che del nostro paese. Faremo di Napoli una città dello sport grazie alle virtù che più ci rappresentano: creatività e originalità. Napoli è la città dei giovani e noi, faremo preferire loro una gara di nuoto alla pistola».



Presente a Palazzo San Giacomo anche il fondatore di ISL, Konstantin Grigorishin: «L'arte e l'architettura di Napoli sono internazionalmente riconosciute. Un bellissimo sfondo per lanciare il primo evento europeo dell'ISL con circa cento dei più forti nuotatori al mondo. Il sindaco Luigi de Magistris ci ha onorato con il suo supporto per questo evento televisivo in esclusiva su Eurosport, che ospiterà dodici delle più grandi star del nuoto italiano. È stato fantastico visitare Napoli perché ho respirato l'atmosfera più autentica della città, positiva e vibrante. Il Quartiere Sanità mi ha ricordato un distretto che frequentavo da piccolo nel mio paese d'origine: lì tutti noi sognavamo di vedere degli eroi dello sport come quelli dell'International Swimming League. Perché lo sport è un valore di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA