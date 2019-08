Morto Bjorg Lambrecht, il ciclista 22enne è rimasto coinvolto in una caduta al giro di Polonia

Morto Bjorg Lambrecht, ciclista belga 22enne: ne dà notizia la sua squadra. Il giovane ciclista è rimasto coinvolto in una caduta al giro di Polonia. Bjorg Lambrecht, 22enne promessa del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa di oggi. Ne dà notizia su Twitter la sua squadra, la Lotto-Soudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 5, 2019

Lambrecht è stato su subito soccorso dopo la caduta, ma le sue condizioni sono subito apparse molto critiche. Verificato che non era possibile trasportarlo in elicottero, è stato portato via in ambulanza e ricoverato in un ospedale dove è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

