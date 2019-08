Morte Bjorg Lambrecht, fegato e milza devastati dall’impatto. Non si esclude un malore all’origine della caduta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano le prime indiscrezioni sulla morte di Bjorg Lambrecht, il giovane corridore belga, morto mentre si correva la terza tappa del Tour di Polonia. A parlare ai media polacchi è Marek Rutkiewicz, al servizio presso una squadra e che si trovava in una delle macchine al seguito della corsa, quando è avvenuto l’incidente di Lambrecht. Rutkiewicz ha raccontato alla tivù polacca, di trovarsi sul lato opposto della strada, quando il giovane è caduto in un fossato e che per questo avrebbe visto bene la dinamica dell’incidente. “Ho visto cosa è successo - ha detto Rutkiewicz - C'era forte vento che veniva da destra, quindi guidavamo tutti tenendoci sul lato sinistro della strada. Bjorg ha superato otto corridori davanti a me. All'improvviso l’ho visto perdere il controllo della sua bicicletta e subito andare verso sinistra dove c’era il fossato”. Il corridore della Lotto-Soudal è stato trovato dentro un fossato, al fianco del quale c’era un muretto di cemento. “C’era il fossato e non aveva possibilità di evitarlo - ha continuato Rutkiewicz- ha perso il controllo della bicicletta e ha colpito dritto il muretto. L'ho visto rannicchiato dentro il fossato. La gara è andata avanti, abbiamo pensato che non fosse successo nulla di grave, e alla fine è arrivata la terribile notizia”. Ha rilasciato dichiarazioni anche il medico che ha prestato i primi soccorsi e che ha spiegato che il ragazzo era cosciente e che si lamentava molto. In ambulanza Bjorg avrebbe perso i sensi e sono subito iniziate le manovre per rianimarlo. L'incidente è avvenuto durante la tappa da Chorzów a Zabrze a Bełk vicino a Rybnik. Il ragazzo in condizioni critiche è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rybnik, dove è stato riscontrato un multi trauma addominale. Dall’autopsia è emersa una forte compromissione di fegato e milza, che avrebbero causato una violenta emorragia interna. Inutili i tentativi di salvarlo, poiché molti organi erano compromessi dal forte impatto e altri in stato di shock per l’emorragia. Le autorità polacche hanno aperto un’indagine, che potrà chiarire la dinamica di quanto accaduto, poichè non è da escludere un malore del giovane, che avrebbe causato poi la caduta. Intanto in Belgio si aspetta il rientro della salma, per rendere l’ultimo omaggio alla giovane promessa del ciclismo belga. Il corpo di Bjorg potrebbe essere trasferito già venerdì e la settimana successiva verrebbero celebrati i funerali.