Mooney We Run Rome, la corsa del 31 dicembre presentata in Campidoglio: «Sarà uno spettacolo»

A Roma, l’ultimo dell’anno non è tale senza la WeRun: l’undicesima edizione della corsa urbana si disputerà nella Città Eterna il 31 dicembre alle 14, e oggi in Campidoglio è avvenuta la presentazione ufficiale. Tre i format (competitiva 10 km, non competitiva 10 km e non competitiva 5 km), con un percorso che toccherà i luoghi migliori che Roma può offrire: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna e il Pincio, e poi indietro fino al Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo a Caracalla. L’evento, organizzato da Atleticom ASD, quest’anno è supportato da Mooney, l'azienda fintech italiana di prossimità attiva nel settore dei pagamenti.

Onorato: “WeRun tradizione di cui siamo orgogliosi”

Il padrone di casa, l’assessore allo sport capitolino Alessandro Onorato, non nasconde l’emozione: “La Mooney We Run Rome non è una gara qualunque, perché portare eventi come questo a Roma significa avvicinare tanta gente allo sport tramite i grandi eventi”. Infatti sono tante le persone che scelgono la Capitale come meta delle vacanze natalizie proprio per partecipare alla competizione, “magari anche passeggiando, per godere di un percorso meraviglioso che abbiamo solo noi – continua Onorato - La We Run Rome è ormai una tradizione di cui siamo orgogliosi: sarà un evento pazzesco”. Gli fa eco il presidente di Atleticom, Camillo Franchi Scarselli: “La We Run Rome è diventata una ‘classica’ del panorama sportivo italiano, basata su divertimento e condivisione, tradizionalmente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori ai turisti in viaggio a Roma”. Il delegato allo sport della Regione Lazio Roberto Tavani ritiene che si debba correre alla fine dell’anno “per continuare a correre anche l’anno prossimo”, visto che la Capitale “ha tantissima voglia di correre, tagliare traguardi importanti ed essere competitiva a tutti i livelli. La Regione Lazio come sempre vuole essere presente, essendo questa manifestazione una festa dello sport e della solidarietà”.

Nasce il “Grande Slam Città di Roma”

L’appuntamento dell’ultimo dell’anno segnerà anche un altro tassello della definitiva ripresa delle gare su strada (che a causa del Covid sono state ferme quasi due anni), tanto che le quattro corse più suggestive dell’Urbe (Roma Appia Run, Corsa di Miguel, Corsa dei Santi e We Run Rome) si sono gemellate dando vita al “Grande Slam Città di Roma”, un trofeo che ha messo in palio 8.500 euro destinati alle società sportive di running, che la pandemia ha tanto colpito. Il 31 dicembre, al termine della Mooney We Run Rome, si definirà la speciale classifica e saranno premiate le 15 società col maggior numero di atleti e atlete ad aver partecipato a tutte e quattro le gare. Inoltre tra i protagonisti della We Run, anche quest'anno, ci saranno alcuni arbitri dell'AIA.

Iscrizioni e pettorali

Per la 10 Km sia competitiva che non competitiva la quota di iscrizione è € 25. Per la 5 km la quota di iscrizione è € 18. Un euro sarà donato in automatico ad AIRC a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori pediatrici. Il ritiro dei pettorali è in programma dal 27 al 30 dicembre al Mercato Centrale Roma, all’interno della stazione Termini, in via Giovanni Giolitti 36 nei seguenti orari: martedì 27 dicembre dalle 12.00 alle 19.00, mercoledì 28 dicembre dalle 10.00 alle 19.00, giovedì 29 dicembre dalle 10.00 alle 19.00, venerdì 30 dicembre dalle 10.00 alle 19.00. I non residenti a Roma e i partecipanti stranieri potranno invece ritirare il proprio kit gara sabato 31 dicembre dalle 9.30 alle 13 presso lo stadio delle Terme di Caracalla – Nando Martellini.