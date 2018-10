Mondiali, Italia Settebellezze: battuta 3-0 anche la Thailandia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allunga a sette la striscia di vittoria dell'Italia ai mondiali femminili di pallavolo. Le azzurre hanno liquidato 3-0 (25-15, 25-12, 25-15) anche la Thailandia, mantenendo la vetta della Pool F (7 vittorie e 21 punti) e facendo un altro passo verso la Final Six. Dopodomani nel big match contro la Russia Chirichella e compagne avranno l'occasione di chiudere il discorso qualificazione alla terza fase: serve ancora un successo per avere la certezza del passaggio del turno. La sfida si disputerà mercoledì 10 ottore alle 9.10 italiane (diretta su RaiDue), mentre domani è in programma il giorno di riposo.Contro la Thailandia il ct azzurro ha mantenuto intatta la formazione di partenza: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Chirichella e Danesi, libero De Gennaro. Positivo l'ingresso a partita in corso di Elena Pietrini, per diverse azioni impiegata al posto di Lucia Bosetti. Come da attese la Thailandia è partita forte, cercando di mettere in difficoltà la nazionale tricolore con il proprio servizio (6-9). Le azzurre, però, non sono cadute nella trappola delle avversarie e punto dopo punto hanno preso le misure (10-10). Sylla e Bosetti hanno scardinato la difesa delle asiatiche e l'Italia ha allungato in maniera decisa (16-13). La Thailandia ha accusato il colpo, mentre le ragazze di Mazzanti hanno spinto forte anche in battuta e si sono imposte (25-15). Nella seconda frazione una scatenata Paola Egonu è andata a segno ripetutamente (7 punti con il 70%), cacciando indietro le avversarie. Sul 6-4 Lucia Bosetti, a causa di un giramento di testa, è stata costretta a lasciare il campo ed è entrata Elena Pietrini che ha subito risposto in maniera positiva (14-6). Le azzurre con dentro di nuovo Bosetti, nonostante il larghissimo vantaggio, non hanno mai tolto il piede dall'acceleratore e hanno chiuso con un perentorio (25-12). Nella terza frazione la squadra asiatica ha tentato di rimanere in partita (13-10), ma l'Italia non ha impiegato molto a guadagnare un buon margine e poi ha tirato dritto sino in fondo (25-15).