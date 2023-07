Mondiali di scherma, Tommaso Marini conquista l'oro nel fioretto: settima medaglia per l'Italia

Un'altra medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma di Milano: Tommaso Marini ha conquistato l'oro nel fioretto. Nella finale l'azzurro originario di Ancona ha battuto lo statunitense Nick Itkin per 15-13, vincendo per la prima volta un oro iridato.

Si tratta della settima medaglia conquistata dall'Italia in questi Mondiali: fin qui gli azzurri hanno conquistato due ori, due argenti e tre bronzi.