Mondiali, nel gigante dopo la prima manche al comando c'è Pinturault. Indietro gli azzurri

Il francese Alexis Pinturault in 1'09«97 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante mondiale di Aare. Seguono il campione austriaco Marcel Hirscher in 1'10»07, reduce da un raffreddamento, ed il norvegese Heinrik Kristoffersen. Indietro gli azzurri, decisamente lontani dal podio: il migliore è il trentino Luca De Aliprandini, ma solo 18/o in 1'11«89. Seguono Manfred Moelgg (1'13»10) e Simon Maurberger (1'13«30), mentre Riccardo Tonetti è finito fuori per salto di porta. De Aliprandini e Moelgg sino a ieri erano influenzati ed a letto con febbre. Seconda decisiva manche - in un gara su una pista senza forti pendenze, finalmente con il sole, senza vento e sull'intero tracciato, con temperatura mite di sei gradi sopra lo zero e fondo morbido trattato con sale ma sempre più' lento - alle ore 17.45. © RIPRODUZIONE RISERVATA