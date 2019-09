Mondiali, Chamizo centra la semifinale e stacca il pass per Tokyo 2020

Ultimo aggiornamento: 13:33

Immenso. L'azzurro, ai Mondiali di Nur-Sultan, in Kazakistan, vola in semifinale e stacca il pass per le Olimpiadi di. Il campione azzurro, numero uno del ranking nei 74 kg, ha ottenuto la qualificazione grazie al successo per 5-0 contro il padrone di casa, il kazakoche gli è valso anche l'accesso alla semifinale della competizione iridata.Messa in tasca la carta olimpica, Chamizo tornerà tra poco sulla materassina per affrontare il francesee agguantare la finale, ottenendo così la possibilità di gareggiare per il suo terzo titolo mondiale in altrettante categorie di peso, un primato che già detiene a livello europeo. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono a 127 (64 uomini, 63 donne) in 17 discipline differenti con 5 pass individuali.