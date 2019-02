Mondiali, le speranze azzurre negli sci di Goggia e Paris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici anni più tardi ad Are fa sempre freddo, con temperature minime oltre i 20 gradi sotto lo zero. In questo angolo di Svezia, affacciato sul lago Aresjon, 600 chilometri a Nord rispetto a Stoccolma, da oggi fino a domenica 17 vanno in scena i Mondiali di sci alpino. La rassegna iridata torna nella contea di Jamtland per la terza volta, dopo il 1954 e il 2007. La precedente trasferta regalò all'Italia un trittico variegato di medaglie. A vestirsi d'oro fu il carneade Patrick Staudacher, capace di acciuffare in superG l'unico successo della carriera. D'argento si ricoprì l'allora giovane, oggi veterano della squadra, Manfred Moelgg, che in slalom inaugurò la sua collezione di medaglie iridate. Infine il bronzo penzolò sul petto della caparbia Denise Karbon, terza in gigante. L'Italia atterrata in Svezia è mix di assi da medaglia e personaggi in cerca d'autore, 20 atleti che potranno battagliare in poche specialità: la velocità maschile e femminile e il gigante in gonnella. Per il resto, visti i risultati stagionali, inutile nutrire aspettative.TRIS DI PODIL'uomo da copertina è Dominik Paris, l'unico capace di vincere in Coppa. L'altoatesino ha calpestato il gradino più alto in tre occasioni: in discesa e superG a Bormio e in discesa a Kitzbuehel. La doppietta Stelvio-Streif è qualcosa da leggenda, mentre i complessivi sei podi testimoniano una costanza di rendimento mai sfoggiata in passato dal discesista della Val d'Ultimo. Paris ha sempre gradito piste difficili e manto duro, caratteristiche, purtroppo per lui, non riscontrabili in Svezia, dove il pendio è tra i più facili del circo bianco. Visto il suo stato di forma, l'azzurro è comunque tra i favoriti in discesa e superG, dove il quartetto tricolore è giocoforza già composto: oltre a Paris ci saranno Christof Innerhofer (due podi in Coppa quest'anno), Matteo Marsaglia e Mattia Casse.VENTO IN POPPAIn campo femminile, Sofia Goggia giunge ad Are col vento in poppa. Il doppio secondo posto di Garmisch ha galvanizzato la rientrante olimpionica di Pyeongchang, pronta a giocarsi le medaglie nel superG di domani e nella discesa di domenica. Federica Brignone dovrebbe essere della partita pure in superG e discesa, ma è in gigante che la valdostana in stagione prima a Killington e seconda a Soelden potrà alzare la voce. Nelle prove veloci sono in sei per quattro posti, con Nadia Fanchini e Francesca Marsaglia più orientate verso il superG, mentre Nicol Delago, seconda in Val Gardena, potrebbe essere la sorpresa della discesa. Infine il gigante, dove oltre a Brignone e Goggia, gli occhi sono puntati pure su Marta Bassino.È triste constatare la difficoltà di slalomiste e uomini delle prove tecniche. Tra porte larghe e pali snodati l'Italsci maschile non sa più vincere. A 36 anni Manfred Moelgg è ancora in lizza, Stefano Gross e Giuliano Razzoli si sono persi, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti non riescono a sfondare. Si spera che a dare la scossa siano i più giovani Simon Mauberger e Alex Vinatzer.Oltre agli aspetti agonistici i Mondiali serviranno per testare la bontà della candidatura svedese ai Giochi olimpici 2026. Are e Stoccolma daranno filo da torcere a Milano e Cortina fino a giugno. Una rassegna iridata ben organizzata potrebbe costituire un punto in favore della coppia svedese.