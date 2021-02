Mondiali, la svizzera Suter vince l'oro nella libera di Cortina. Curtoni all'ottavo posto

È la Svizzera a dettare legge in campo femminile nel Mondiale di Cortina. Dopo il SuperG le rossocrociate conquistano anche la discesa. Stavolta non con Lara Gut, che si ferma in terza posizione, bensì con la ventisettenne Corinne Suter che si riveste d’oro nella libera iridata sull’Olimpia delle Tofane col crono di 1’34”27, venti centesimi più veloce della tedesca Kira Weidle, argento. Due medaglie in superG altrettante in discesa: la squadra elvetica ha trovato l’Eldorado nella Perla delle Dolomiti. Scattata col pettorale 7, Corinne Suter ha fatto la differenza nella parte bassa della pista, migliorando di una posizione il piazzamento di due anni fa nel Mondiale di Aare. La Svizzera non vinceva l’oro iridato nella libera femminile dal 1989. Male le italiane. Elena Curtoni ha concluso ottava a 83 centesimi dalla vincitrice, dodicesima a 1”17 Laura Pirovano, quindicesima Nadia Delago a 1”42, diciassettesima la romana Francesca Marsaglia a 1”54. Le donne torneranno in pista lunedì nella combinata, domani tocca alla discesa maschile.

Ultimo aggiornamento: 14:04

