Volley, Togut: «Le ragazze arriveranno fino in fondo vedo la fame che avevamo nel 2002»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l’Italia ha vinto il suo ultimo e unico titolo mondiale lei era lì. Anzi, lei è stata una delle principali artefici di quel trionfo datato 2002. Opposto letale, alla fine mvp del torneo, all’interno di una squadra in cui tutte si sacrificavano per il gruppo.«Molte, a cominciare dalla fame di vittorie. Che è la cosa che più mi rende convinta che le ragazze arriveranno fino in fondo. La squadra gioca bene - e quando giochi così spesso vinci - ma più di tutto conta la disponibilità al sacrificio. Con la Cina abbiamo visto una Bosetti eccezionale, che si è sacrificata dietro come non mai, e una De Gennaro che ha fatto un lavoro immenso, rivedevo la Cardullo del 2002».«Eccome. Paola avrà un futuro da matti. Fisicamente è fortissima, ha dei numeri pazzeschi e ha un equilibrio mentale incredibile per una 19enne: riesce a resettare subito gli errori e a ripartire senza subirne il peso».«Questa continuità nei risultati e questo salto di qualità immediato erano impensabili. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Sono pronte per questi palcoscenici nonostante la giovane età».«Con la Cina sono state breve a tenere sempre, ma lo avevano già dimostrato contro il Giappone. Anzi, direi che proprio da quella gara con le nipponiche e dalla successiva con la Serbia sono cresciute ulteriormente. Hanno sistemato qualcosa che non andava e si è visto: hanno giocato una semifinale di altissimo livello, uscendo da tutti i momenti critici».«Sicuramente. Si vede che le ragazze giocano serene, che lo spogliatoio è unito. Tutte vanno sempre a mille, non vedi mai nessuno che tira il freno a mano in qualche frangente. E questo è merito del tecnico. E poi c’è anche un merito tecnico-tattico perché stiamo assistendo alla crescita esponenziale di alcune giocatrici come Sylla e Malinov, che ha 22 anni e da regista ha un ruolo delicatissimo».«La tattica va sistemata un minimo perché è un volley diverso da quello delle orientali, ma alla fine conta soprattutto mantenere l’atteggiamento avuto sin qui».«Le serbe sono campionesse europee e vicecampionesse olimpiche, hanno altezze importanti, un muro ben piazzato e un opposto che tira. Per vincere non basterà l’acuto di una. La chiave sarà ancora una volta la coralità: ognuno nel suo ruolo, con le proprie caratteristiche. Se faranno così andranno a prendersi l’oro».