Mondiali di sci, oro alla Stuhec: Vonn saluta con il bronzo, Goggia solo 15esima

«In questa discesa ho dato tutto e sciato veramente con il cuore. Ho visto che ieri Aksel Svindal ce l'ha fatta a chiudere la sua carriera a con una medaglia e mi sono detta che dovevo farcela anche io»: così una raggiante Lindsey Vonn commenta il suo bronzo mondiale nell'ultima gara della sua straordinaria carriera. «Speravo nel podio e sono felicissima - ha raccontato Lindsey, omaggiata di un mazzo di fiori sul parterre da una leggenda come Ingemar Stenmark - Lo sci è stato il mio vero grandissimo amico in tutta la mia vita».

«Non sono contenta della mia gara in sé, ma non sono neanche triste per questa tappa del percorso, oggi non è andata e bisognerà fare un pò di analisi, vedere quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, ma il mio percorso continua». Sofia Goggia commenta così il 15° posto nella discesa dei mondiali di Are. «Non ero andata bene neanche nelle prove, magari in gara pensavo mi scattasse qualcosa in più -aggiunge la campionessa olimpica della specialità-. Mi spiace non aver sciato al mio meglio, chiaro che ai Mondiali contano solo le medaglie e io ho preso un secondo». Infine un pensiero su Lindsey Vonn, terza nella gara d'addio: «Un'atleta straordinaria, sono molto contenta davvero di aver gareggiato insieme a lei e sono contenta anche per la Stuhec perché l'anno scorso si è fatta male nell'anno olimpico. Insieme fanno davvero un bel podio. Il mio Mondiale continuerà con il gigante».

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La slovena Ilka Stuhec ha vinto l'oro di discesa ai Mondiali di Aare, confermando il titolo di due anni fa a St. Moritz. Argento alla svizzera Corinne Suter ma la grande protagonista della giornata è la supercampionessa Usa Lindsey Vonn, medaglia di bronzo nell'ultima gara della sua strepitosa carriera. Al traguardo lo svedese Ingemar Stenmark le ha consegnato un grande mazzo di fiori. Niente podio per Sofia Goggia, solo 15esima. Miglior azzurra è stata la giovane gardenese Nicol Delago 6/a.