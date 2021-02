Mondiali di Cortina sfortunati: cancellato il SuperG donne per nebbia

Non riescono a prendere il via i Mondiali di Cortina. Dopo le gare posticipate per maltempo ieri, oggi problemi di nebbia per il SuperG femminile, che ha costretto a cancellare anche questa. Le protagoniste per l'Italia erano le azzurre Marta Bassino (che sarebbe scesa col pettorale numero uno) e Federica Brignone, che sarebbe invece scesa come quinta.

Mondiali Cortina, cancellato il SuperG uomini e ​la combinata femminile per forte nevicata

Il superG sarebbe dovuto iniziare alle 13.00, ma un banco di nebbia si è addensato nella parte alta dell’Olimpia delle Tofane. Gli organizzatori hanno prima aspettato, poi intorno alle 13.40 hanno spostato la partenza più in basso, al Duca d'Aosta, cento metri più in basso. Alle 14.10 un altro rinvio, alle 14.30, ma le condizioni sembrano proibitive.

Giovedì si recupera il SuperG maschile, mentre la combinata femminile è stata ricollocata a lunedì 15.

Ligety annuncia il ritiro

Il grande sciatore americano Ted Ligety ha annunciato il ritiro dalle competizioni subito dopo il gigante mondiale di Cortina, sua ultima gara. Classe 1984, nei suoi 17 anni in carriera, Ligety ha vinto due ori olimpici e cinque titoli mondiali con 25 successi in coppa del mondo. Grandissimo gigantista, l'americano ha raccolto successi e medaglie anche in superG e combinata.

